蘋果批追稅是胡扯 歐盟澄清

蘋果執行長庫克。（美聯社）

蘋果執行長庫克9月1日接受愛爾蘭獨立報訪問時憤怒地表示，歐盟對於蘋果稅務上的指控，根本就是政治胡扯，愛爾蘭只是被找碴。庫克也表示，將持續在愛爾蘭投資，儘管對歐洲其他地方的投資有疑慮。庫克也樂見，愛爾蘭政府對於歐盟的指控提起上訴，蘋果和愛爾蘭會站在一起，因為他們沒有做錯。

歐盟競爭委員會委員Margrethe Vestager認定，蘋果於2014年在愛爾蘭只付了0.005％的稅率，但庫克駁斥這項看法。庫克說，這根本是鬼扯，歐盟隨便挑一個數字，實際上蘋果在愛爾蘭的稅率是12.5％，付了4億美元稅金，是愛爾蘭繳稅最多的。另外，蘋果在全球的平均稅率為26.1％。

庫克強調，蘋果被當成標靶，完全是政治因素作怪，「我看不出來有其他解釋，因為委員會的裁決，完全沒有法律與事實的根據，在我看來，根本就是政治因素」。庫克說，他完全同意美國財政部長李烏(Jacob Lew)所說的，130億歐元的追稅令，只是歐盟企圖把屬於美國財政部的稅款，抓到歐盟的口袋裡。

記者問到，此項裁決是否因為對於美商的敵對情緒？庫克表示，這是其中一個原因，許多領導階層的朋友都跟他說了這項疑慮，他也強烈感到，這是一項政治的裁決，因為沒有任何事實與法律基礎。

庫克舉例說，這有點像籃球賽，蘋果得了兩個3分球，但是最後有人跟蘋果說，其實只得了2分，這是不公平的，而且不應該發生在已開發國家。

庫克堅持，歐盟委員會所說的0.005％稅率，根本是錯誤的數字，沒有任何事實與法律基礎。

庫克最後也向愛爾蘭的科克（Cook）喊話，蘋果將在當地繼續投資，也一起對抗這個不公平的裁決。

而根據中央社報導，歐盟競爭委員會委員Margrethe Vestager出面否認庫克指控，她表示，這項決定是基於蘋果的國際銷售，以及蘋果與愛爾蘭政府的稅務安排後所做的決定。Margrethe Vestager說，歐盟的數字依據都是來自於蘋果公司，以及他們在2011年在美國的公聽會內容。

(集團連線報導)