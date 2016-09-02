MLB》天使隊卓奧特車禍 1女子受傷

天使隊卓奧特發生車禍，幸未受傷。(美聯社資料照)

天使隊強打卓奧特(Mike Trout)上月31日晚間在洛杉磯發生車禍，他駕駛的賓士車從後方擦撞了一台小客車。卓奧特本人未受傷，但小客車因此撞上前方的卡車，又滑向路旁的柵欄才停下，駕駛小客車的女子受傷送醫。

整起事件並非卓奧特的責任，他駕駛途中因前方發生另一起意外，他急轉彎閃避，右車頭碰撞小客車後方造成意外，他與卡車司機連忙下車查看小客車駕駛，1名27歲的女子，她傷勢不輕，急救人員將她從車內拉出，卓奧特顯得很關心。

根據調查，所有駕駛均未服用酒精或藥品，卓奧特的右車頭損毀嚴重。天使隊表示卓奧特沒事，將隨隊前往西雅圖與水手進行3連戰。車禍當日天使以3-0擊敗紅人，卓奧特休兵未上場，他本季累積25轟、0.319打擊率。

(中時電子報)