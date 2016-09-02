舊魚市場何去何從？公民一致要求原地保存
80年歷史的舊魚市場何去何從？市府1日晚間舉辦「原臺南魚市場開放溝通說明會」，近百位關心這項議題的公民及團體到場，一面倒表達原地保留心聲，並質疑市府根本無保存意圖，其中，本欲以地易地的6名抵價地所有權人，表達願原地保留魚市場。
魚市場8月中旬面臨拆除，文史人士撻伐，並在臉書號召搶救，引起熱烈討論，市府緩拆後，開放公民報名對談，晚間舉辦首場說明會，由祕書長李孟諺主持，都發、地政、文化報告魚市場案決策及相關法定情況。
市府強調魚市場過去幾十年遭漁會佔用，市府討回，並納入運河星鑽計畫規畫，因建物已改建，毀損嚴重，原物再利用有困難。
長達2.5小時的說明會，民眾發言踴躍，訴諸感性外，也批判市府執行運河星鑽計畫，不見文化思維、質疑文化古蹟審議程序不當，批判市府漠視文化資產。
市府指出，此案是原地原物保留的限制，抵價地優先的必要，沒有財團、土地炒作介入，市府和民間一樣在意歷史記憶，只是是對於如何保存才有利城市發展「看法不一致」。
因應中國城拆除，47位地主土地被徵收，有10位地主選擇魚市場作為以地易地標的，昨晚有一位抵價地所有權人到場，表達連同他共6人願原地保留魚市場，前提是保障他們權益，但市府也坦言，程序恐有困難。
由於首場說明會並無共識，李孟諺也表示，預計2周後再度召開說明會，希望市府、公民面對面溝通，找到一個兩全其美之道。
(中時)
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