造福市民！新店太平宮捐贈消防救災利器
新北市新店區財團法人新北市新店太平宮本著熱心公益、回饋鄉里，特別捐贈新北市政府消防局災情勘查車1輛，將配置直潭分隊使用。
新北市消防局第四大隊直潭分隊所轄於新店半山區，各方消防單位至直潭分隊僅兩條聯外道路，憂影響救災時效及效率而轄內含括空軍公墓、直潭淨水廠、三間觀光飯店及連接通往與烏來的產業道路及登山步道等，除時常有因大雨導致土石坍方外，山難及溺水案件亦時有所聞。
為使新店地區消防警力執行任務能更有效率，節省時效，有效延伸救災效能，仍需有性能良好之車輛來輔助，優化各項災害搶救環境，使市民生命財產獲得更大的保障。
於嘉慶12年(西元1807年)成立的新店太平宮，係供奉開漳聖王為主神，普渡濟世，神威顯赫，不勝枚舉，香火鼎盛遠近馳名，信徒日增，各信眾善男善女熱烈響應捐輸，每年並配合政令辦理冬令救濟，獎助學金，默默耕耘，深受地方各界好評與肯定。
創建迄今已有209年之歷史，環境優美，前可俯視福爾摩沙高速公路，縱貫觀光景點碧潭風景區與新店溪，景觀極佳，廟前設有機車路考設施，為一處教育、信仰的好地方。此次著熱心公益、急公好義，更以秉持著「回饋鄉里、造福鄉梓」之精神，捐贈1輛災情勘查車供本局救災單位使用。
有鑑於此，新店太平宮董事長游丁旺暨全體同仁捐贈災情勘查車1輛，以供消防局直潭分隊救災時使用，期盼能提升新店地區消防搶救效能。
董事長游丁旺表示，除了以回饋社會，造福鄉里之心情，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，使新北市市民真正獲得更多的保障。
(中時)
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