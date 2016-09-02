少年藏毒品 躲不過警察法眼
新北市中和區日前兩名黃姓與楊姓少年，深夜未歸在外遊蕩到清晨，正想說狂歡整夜要返家休息時，碰巧被南勢巡邏警員惠譯賢、林宏維攔下盤查，少年起初佯裝配合，但因身上有些微K他命惡臭並且又神色緊張讓警方起疑。
警方果然在黃姓少年所騎乘的機車坐墊內襯孔內查獲一支裝滿K他命粉末的吸管，當場讓兩名少年嚇得啞口無言。
黃姓少年表示，自己是因為好奇心驅使而施用愷他命毒品，原以為最危險的地方就是最安全的地方，也逃避警方查緝無數次，沒想到卻在中和踢到鐵板也只能認栽。
(中時)
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