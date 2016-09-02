重機過彎要超車 不慎自撞護欄

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林姓男子騎乘重型機車超車不慎自撞護欄。（葉書宏翻攝）

林姓男子騎乘重型機車行經新北市中和區台往新店方向26公里處，疑似因前方外側車道有一部廂型車，欲從外側車道超車，因車速過快不及過彎不慎自撞護欄，中和二警分局獲報到場處理，所幸林男僅輕傷並無大礙。

(中時)