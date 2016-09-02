慶祝93軍人節 竹林學子獻花給教官

為慶祝93軍人節，竹林中學學生獻花給教官。（葉書宏翻攝）

為慶祝93軍人節，竹林中學學生獻花給教官。（葉書宏翻攝）

為慶祝93軍人節，竹林中學學生獻花給教官。（葉書宏翻攝）

為了慶祝九三軍人節，新北市竹林中學全校學生為表達對教官平日辛勞的感恩，特別利用朝會時間，由班聯會主席徐方賢等人代表全校同學向教官們獻花致敬，教官們意外的收到這份心意，相當感動。

學生班聯會主席徐方賢表示，一年一度的九三軍人節即將來臨，班聯會謹代表全體同學感謝教官們默默守護校園安全；尤其教官所教導的守紀律、負責任的態度，更能培養同學們積極堅毅的精神。獻上花束，要感謝教官們總是以嚴正的態度、無比的關心陪在同學身旁，在求學的路上陪伴成長。

竹林中學校長池易釧指出，教官長期以來駐守校園，對學校的安全及推動「反毒」、「反黑」、「反霸凌」功不可沒；其所扮演「嚴父慈母」的角色是非常微妙的，就連國中校長都很期盼國中校園裡也能進駐教官。

當今教官的角色已由輔導代替管教，以服務代替監督，是學生心目中的保母；教官是校園安全的守護者，反毒、反黑、反霸凌的推動者，學生平常生活的照顧者，處理學生意外事件的先鋒者，學生行為偏差的輔導者，弱勢學生族群的協助者，校園交通安全的指引者，全民國防課程的教導者。

為了照顧全體學生的生活與安全，從早忙到晚，甚至夜間還要值夜守護校園；如今校園事件層出不窮，校園安全亮起紅燈，此時此刻高中職學校更需要教官的服務與鎮守，希望政府能重視教官駐守校園的重要性。

(中時)