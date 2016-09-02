慶祝93軍人節 竹林學子獻花給教官
為了慶祝九三軍人節，新北市竹林中學全校學生為表達對教官平日辛勞的感恩，特別利用朝會時間，由班聯會主席徐方賢等人代表全校同學向教官們獻花致敬，教官們意外的收到這份心意，相當感動。
學生班聯會主席徐方賢表示，一年一度的九三軍人節即將來臨，班聯會謹代表全體同學感謝教官們默默守護校園安全；尤其教官所教導的守紀律、負責任的態度，更能培養同學們積極堅毅的精神。獻上花束，要感謝教官們總是以嚴正的態度、無比的關心陪在同學身旁，在求學的路上陪伴成長。
竹林中學校長池易釧指出，教官長期以來駐守校園，對學校的安全及推動「反毒」、「反黑」、「反霸凌」功不可沒；其所扮演「嚴父慈母」的角色是非常微妙的，就連國中校長都很期盼國中校園裡也能進駐教官。
當今教官的角色已由輔導代替管教，以服務代替監督，是學生心目中的保母；教官是校園安全的守護者，反毒、反黑、反霸凌的推動者，學生平常生活的照顧者，處理學生意外事件的先鋒者，學生行為偏差的輔導者，弱勢學生族群的協助者，校園交通安全的指引者，全民國防課程的教導者。
為了照顧全體學生的生活與安全，從早忙到晚，甚至夜間還要值夜守護校園；如今校園事件層出不窮，校園安全亮起紅燈，此時此刻高中職學校更需要教官的服務與鎮守，希望政府能重視教官駐守校園的重要性。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。