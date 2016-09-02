紐西蘭外海規模7.1強震 恐有海嘯威脅

我要評比

美國地質調查所（USGS）表示，紐西蘭北島外海今天凌晨發生規模7.1的大地震。目前未傳出任何傷亡和災情，但當局警告沿岸地區防範海嘯威脅。

地質調查所表示，這起地震震央在紐西蘭北島城市吉斯伯恩（Gisborne）東北方169公里，震源深度30公里。最初測得的規模達7.2，後來下修為7.1。

紐西蘭北島有些推特（Twitter）用戶推文說，他們在睡夢中被震醒。

民防機構表示，已對紐西蘭所有海岸地區發布「可能出現海嘯威脅通報」。

紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）報導，民防機構已勸導東角地區（East Cape）附近海岸地帶居民疏散。

美國國家海嘯警報中心（U.S. National Tsunami Warning Center）稍早表示，這起地震沒有引發海嘯侵襲美國與加拿大太平洋岸的危險。

南美國家智利的海軍也表示，並不預期會有海嘯侵襲。1050902

(中央社)