第8屆食神盃烹飪競賽 東南系主任秀廚藝

台北市松山健康促進協會與松山社區大學，合作舉辦第8屆食神盃烹飪競賽健康活力秀。（葉書宏翻攝）

台北市松山健康促進協會與松山社區大學，合作舉辦第8屆食神盃烹飪競賽健康活力秀。（葉書宏翻攝）

為鼓勵民眾以減碳與健康的角度，自帶容易料理、清淡又健康的蔬食便當，讓民眾能夠在滿足味蕾欲望的同時，又能減少二氧化碳排放量，為地球環保盡一己之力，台北市松山健康促進協會與松山社區大學，合作舉辦第8屆食神盃烹飪競賽健康活力秀。

東南科技大學觀光與生態旅遊系主任徐貴新也應邀參加名人示範秀，與立委陳曼麗共同烹調少鹽、少油健康的三杯杏鮑菇料理。

徐貴新主任擔任台北市松山健康促進協會理事9年，協助該會於2010年成功加入西太平洋健康城市聯盟（Alliance for Healthy Cities），並於2013年獲選全國唯一的城市健康城市卓越獎（鄉鎮市區類）。

受到全球暖化的影響，如何由生活中落實節能減碳行為已成為各國重要的課題，其中在「食」方面，近年來政府極推廣「多吃蔬菜少吃肉」、「在地生產、在地消費」的概念，鼓勵民眾多選用台灣在地、當季蔬菜水果或對於環境友善的食材，以減少食材在產製及長程運送過程中所生成的溫室氣體與能源耗用，進而減緩地球暖化，並邁向建立低碳家園之理想。

松山社區大學蔡素貞校長表示，今年競賽最大特色是藉由活動中的烹飪比賽，把阿公、阿嬤的古早味及私房菜，包括台菜、客家菜或眷村菜等美味菜單留下來，進而推廣少油、少鹽及少糖的健康飲食習慣，讓老人吃得快樂又健康。

長壽的秘訣就是多運動和吃得健康，因此競賽活動，除了教導長輩如何養成少油、少鹽、少糖的飲食習慣，亦同步宣導多吃蔬菜、水果等富含纖維質的低碳食物。

(中時)