美網》海峽對戰 詹家姊妹過女雙首輪

詹詠然(左)與詹皓晴姊妹在美網女雙首輪過關。(資料照,陳信翰攝)

美網女雙首輪開打，台灣組合詹詠然與詹皓晴姊妹，對上中國大陸的韓馨蘊與張愷琳，詹家姊妹凌厲的攻勢突破了對手的防線，全場出現9個破發點，5次破發成功，以6-2、6-2直落二輕鬆過關。

詹詠然與詹皓晴是大會第2種子，姊姊詹詠然曾在2007年與莊佳容聯手殺進美網決賽，詹皓晴與姊姊搭檔之後的最佳戰績是在去年打進8強；她們在次輪將對上德國的李絲琪(Sabine Lisicki)與俄羅斯的庫德亞瑟娃(Alla Kudryavtseva)。

(中時電子報)