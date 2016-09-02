秋節送愛心 獅友同關懷
為迎接中秋佳節，照顧低收入戶、中低收入戶、及弱勢家庭，新北市中和區公所於1樓中庭辦理白米發放作業。
國際獅子會300A1區飛鷹獅子會及宏源獅子會在母會號召之下，配合秋節愛心白米發放活動，提供低收入戶第1、2款民眾關廟麵、米粉等民生物資。
活動當天由總會李公關長月英率同飛鷹獅子會會長、宏源獅子會會長及獅友幹部於活動當天至現場參與捐贈儀式，讓受贈民眾於佳節前夕，感受社會溫暖與愛心。
活動亦結合臉書團體「我是中和人」，於臉書社群網站招募活動志工，並協助於社團網頁宣廣活動訊息，結合網路力量共襄盛舉。
中和區公所表示，發放對象為本區低收入戶、中低收入戶、身心障礙生活津貼、老人生活津貼及弱勢兒童少年生活津貼列冊扶助戶，發放日期至9月4日止，每日上午8時30分至11時30分及下午1時30分至4時30分，於中和區公所1樓中庭辦理發放，每戶發放白米10公斤。
符合發放對象者，需攜帶通知單、身份證明文件正本及印章於發放期間至區公所領取。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。