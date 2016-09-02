秋節送愛心　獅友同關懷

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新北市中和區公所於1樓中庭辦理白米發放作業。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所於1樓中庭辦理白米發放作業。（葉書宏翻攝）

為迎接中秋佳節，照顧低收入戶、中低收入戶、及弱勢家庭，新北市中和區公所於1樓中庭辦理白米發放作業。

國際獅子會300A1區飛鷹獅子會及宏源獅子會在母會號召之下，配合秋節愛心白米發放活動，提供低收入戶第1、2款民眾關廟麵、米粉等民生物資。

活動當天由總會李公關長月英率同飛鷹獅子會會長、宏源獅子會會長及獅友幹部於活動當天至現場參與捐贈儀式，讓受贈民眾於佳節前夕，感受社會溫暖與愛心。

活動亦結合臉書團體「我是中和人」，於臉書社群網站招募活動志工，並協助於社團網頁宣廣活動訊息，結合網路力量共襄盛舉。

中和區公所表示，發放對象為本區低收入戶、中低收入戶、身心障礙生活津貼、老人生活津貼及弱勢兒童少年生活津貼列冊扶助戶，發放日期至9月4日止，每日上午8時30分至11時30分及下午1時30分至4時30分，於中和區公所1樓中庭辦理發放，每戶發放白米10公斤。

符合發放對象者，需攜帶通知單、身份證明文件正本及印章於發放期間至區公所領取。

(中時)