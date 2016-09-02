紐西蘭外海規模7.1強震 恐有海嘯

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紐西蘭北島外海今天凌晨發生規模7.1的大地震，目前未傳出任何傷亡和災情。(圖片取自nzherald)

美國地質調查所（USGS）表示，紐西蘭北島吉斯伯恩（Gisborne）附近海域稍早發生規模7.1強震，目前未傳出任何傷亡和災情，但當局警告沿岸地區防範海嘯威脅。

地質調查所表示，這起地震震央在紐西蘭北島城市吉斯伯恩（Gisborne）東北方169公里，發生於當地時間4時37分（台灣時間0時37分），震源深度30公里。最初測得的地震規模達7.2，後來下修為7.1。

民防機構表示，已對紐西蘭所有海岸地區發布可能出現海嘯威脅通報，並已勸導東角地區（East Cape）附近海岸地帶居民疏散。

(中時電子報)