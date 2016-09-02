成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎 肯定影藝成就

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我要評比

美國影藝學院今天宣布，香港動作片明星成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎項主席獎（Governors Awards），表彰他輝煌的影藝生涯和終身成就。

62歲的成龍1960年代即是童星，至今演出過超過150部電影，以善於搞笑而且身手出色聞名。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，影藝學院第八屆主席獎頒獎典禮預定11月舉行，除了成龍，影片剪輯人員安妮考特斯（Anne Coates）、選角導演林恩斯達馬斯特（Lynn Stalmaster）和紀錄片導演佛雷德里克懷斯曼（Frederick Wiseman）也將獲頒主席獎。

主席獎於2009年創設，與奧斯卡金像獎分開頒發，好讓更多演藝人員能獲頒小金人，又能避免金像獎頒獎典禮的獎項過多。

先前獲得這項奧斯卡榮譽獎的影藝名人包括洛琳白考兒（Lauren Bacall）、法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）、歐普拉、（Oprah Winfrey）、安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie ）和史派克李（Spike Lee）。1050902

(中央社)