NBA》小戴羽協風波 大帝喬丹也有經驗

NBA黃蜂隊老闆喬丹的球鞋已經邁入第31代。(美聯社資料照)

上月的里約奧運，台灣羽球一姐戴資穎因未穿贊助商的球鞋上陣，鬧得沸沸揚揚。如今籃球鞋的霸主「喬丹鞋」堂堂進入第31代，花了上百人參與設計的這雙鞋，充滿著當初被禁的喬丹鞋1代的影子。

戴資穎未穿羽協指定的贊助商球鞋，改穿自己的球鞋，差點被羽協懲處。但是喬丹的情況正好相反，1984年，當年還是菜鳥的喬丹，NIKE為他量身打造的紅黑配色戰靴不幸遭到NBA禁止，喬丹每次穿贊助商NIKE指定的球鞋上場，就得挨聯盟罰款5000美元，以80年代來說，那是一筆不小的數目。

「每穿一次就罰5000美元，我當年哪來這些錢？」喬丹回憶說，那時候他還未坐上「帝位」，沒有那麼大身家。然而NIKE堅持讓喬丹穿這雙鞋打球，並且墊上了全部的罰款。NIKE在球鞋問世1個月之後就收到了聯盟官方的警告信，不過NIKE卻被罰得很開心，因為他們嗅到了更大的商機。

「1984年9月，NIKE為喬丹打造了一雙革命性的球鞋，遭到NBA禁止。幸運的是，NBA無法阻止你穿上這雙鞋！」鏡頭從喬丹臉部慢慢轉移到他的腳下，在那個沒有網際網路的年代，這支廣告立刻吸引住大家的目光，那雙禁忌的紅黑球鞋更是撩撥著鞋迷的好奇心，之後的故事我們都知道，喬丹鞋最終在市場取得了巨大的成功。

戴資穎的球鞋事件，雖然事後羽協態度軟化，贊助商Yonex也在臉書致歉，但包括羽協與贊助商在內，恐怕無法給球迷留下太多正面的印象。羽協最後提出的「3贏」概念，似乎也看不出有哪一方贏得了什麼好處。

細心的鞋迷或許記得，當初被NBA禁止的其實是另一雙同期相仿的「Nike Air Ship」而非喬丹1代，但這並不重要，NIKE也不在乎一共被罰了多少錢，因為他們最終坐上了籃球鞋霸主的寶座，喬丹鞋也藉著NBA推向全世界，這才是名符其實的3贏。

(中時電子報)