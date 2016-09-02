美網》大雨不斷 莊佳容女雙改期
美網女雙首輪，台灣女將莊佳容與邦達蓮珂預定在2日凌晨開打的賽事因雨改期。當地中午時下了一場雨，除了主賽場亞瑟艾許球場(Arthur Ashe Stadium)之外，全部的賽事都因此延後超過1小時。
莊佳容女雙首輪排在與詹家姊妹相同的第12號球場，由於雙詹於第1組上場，比賽順利打完，以直落二獲勝。莊佳容預定第4組上場，但中間又再度下起雨來，確定趕不及今日的排程，將順延至隔日再戰。
因為這場雨，亞瑟艾許球場首度啟用了耗資1.5億美元(約台幣47.6億)的活動屋頂，莫瑞、威廉絲姊妹、哈麗普等大牌球星均在此比賽。哈麗普次輪以6-3、6-4擊敗沙法洛娃，莫瑞次輪以6-4、6-1、6-4打敗葛拉諾里斯。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。