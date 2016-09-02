美網》大雨不斷 莊佳容女雙改期

美網9月2日的賽程被雨打亂。(美聯社)

美網女雙首輪，台灣女將莊佳容與邦達蓮珂預定在2日凌晨開打的賽事因雨改期。當地中午時下了一場雨，除了主賽場亞瑟艾許球場(Arthur Ashe Stadium)之外，全部的賽事都因此延後超過1小時。

莊佳容女雙首輪排在與詹家姊妹相同的第12號球場，由於雙詹於第1組上場，比賽順利打完，以直落二獲勝。莊佳容預定第4組上場，但中間又再度下起雨來，確定趕不及今日的排程，將順延至隔日再戰。

因為這場雨，亞瑟艾許球場首度啟用了耗資1.5億美元(約台幣47.6億)的活動屋頂，莫瑞、威廉絲姊妹、哈麗普等大牌球星均在此比賽。哈麗普次輪以6-3、6-4擊敗沙法洛娃，莫瑞次輪以6-4、6-1、6-4打敗葛拉諾里斯。

(中時電子報)