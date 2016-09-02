猜猜看 美國白宮出售值多少錢？

專家做了有趣的調查，粗略預估白宮售價可值2.5億美元(約台幣80億元)。(圖片取自washington.org)

美國白宮是世界著名的總統官邸，也讓人好奇它的身價到底值多少錢？最近有專家做了有趣的調查，粗略預估白宮售價可值2.5億美元(約台幣80億元)。

這個售價你覺得是多還少呢？英國皇家特許測量師學會（Royal Institution ofChartered Surveyors, RICS）美國區常務董事夏哈（Neil Shah）表示，替這種具有象徵意義的建築物估價是很主觀的判斷，但試著客觀計算出1個數字會很有趣。

皇家特許測量師學會委託普里桑（Barden Prisant）和葛瑞（Ann Gray）這兩洛杉磯地產專家為白宮估價，他們採用成本、收益和市場對照3種標準方式進行估算。擁有132個房間、18英畝土地（2萬2000坪）和大約750件藝術品的白宮經計算後價值為2億5000萬美元(約台幣80億元)。

專家表示，白宮的建築和土地價值為9000萬美元，是比照附近國立非裔美國人歷史文化博物館（National Museum of AfricanAmerican History and Culture）營建成本得出的數字，並且以附近高檔飯店傑佛遜來評估白宮的潛在收入。甚至還拿來跟川普在佛羅里達州擁有的棕櫚灘古蹟馬阿拉歌俱樂部(Mar-a-Lago Club)相比價值。當然白宮裡750件藝術品也是估價之一，但專家普里桑表示，最有趣的是，一些最有價值畫作都不是美國的，而是來自法國印象派的畫作。

(中時電子報)