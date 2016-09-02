巴西總統羅賽芙遭罷黜 上訴最高法院
遭彈劾的巴西總統羅賽芙（Dilma Rousseff）今天向最高法院提出上訴，挑戰國會參議院罷黜她的決定，使得新總統泰梅爾（Michel Temer）剛開始努力穩定國家的行動遭到打擊。
羅賽芙的律師卡多佐（Jose Eduardo Cardozo）代表她提出上訴，要求「立即中止參議院所作決定的效力」。
參院昨天表決通過判定羅賽芙有罪，罪名是非法操控政府帳戶，因而解除她的總統職務，由泰梅爾取代。泰梅爾原本是副總統，後來成為羅賽芙的政敵。
卡多佐要求舉行「新的審判」，期間泰梅爾應降格為臨時總統。泰梅爾昨天宣誓就任總統後，可任職至2018年底。
泰梅爾目前已到達中國，參加20國集團（G20）高峰會，羅賽芙則仍留在首都巴西利亞的總統府。她料將很快遷至南部城市快樂港（Porto Alegre）的私宅。
不過，由於參院意外未能通過提案，禁止羅賽芙在8年內擔任公職，她將可自由重返政壇。1050902
(中央社)
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