影藝學院表揚成龍 讚譽卓越影壇成就

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奧斯卡金像獎的主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）今天宣布，將頒贈「主席獎」（Governors Awards）給成龍等人，表揚卓越影壇成就。

美國影藝學院發布新聞稿說，經美國影藝學院理事會上月30日晚投票決議，頒贈主席獎給演員成龍等人。

美國影藝學院指出，成龍8歲起開始拍電影，童年時期接受的京劇訓練，成就他獨特非凡的國際影壇成就，他在出生地香港主演電影，有時編劇、執導及製作共30餘齣武俠片。

美國影藝學院說，成龍擅長以令人炫目的武打動作，創新驚豔的作品與無限的魅力使觀眾著迷，他的作品包括「紅番區」（Rumble in the Bronx）、「尖峰時刻」（Rush Hour）系列、「西域威龍」（Shanghai Noon）、「皇家威龍」（Shanghai Knights）。

此外還有「環遊世界八十天」（Around the Worldin 80 Days）、「功夫夢」（The Karate Kid），以及參與動畫片「功夫熊貓」（Kung Fu Panda）的角色配音等，在全球獲得極大的成就。

今年也將獲頒主席獎的影壇傑出人士包括，曾操刀「阿拉伯的勞倫斯」（Lawrence of Arabia）等多部好萊塢賣座強片的剪接師安妮考特斯（Anne V. Coates），選角導演林恩斯達馬斯特（Lynn Stalmaster）和紀錄片導演佛雷德里克懷斯曼（Frederick Wiseman）。

美國影藝學院定於今年11月2日在好萊塢高地娛樂廣場（Hollywood & Highland Center）杜比舞會大廳（Ray Dolby Ballroom），舉行主席獎頒獎典禮。1050902

(中央社)