MLB》8月份大事紀 朗神3000安居榜首

鈴木一朗在8月份達到美職生涯3000安的里程碑。(美聯社資料照)

今年8月的里約奧運吸引了眾人目光，然而大聯盟在8月間也有許多值得注目的事，包括馬林魚鈴木一朗美職生涯第3000安出爐。MLB官網選出的8月十大事件，排名第1的正是鈴木一朗的生涯里程碑。

8月8日，馬林魚作客洛磯，鈴木一朗第7局一支直撲右外野全壘打牆的三壘打，讓他成為史上第30位達到生涯3000安的選手。自27歲轉戰大聯盟的鈴木一朗，為自己在美國棒球名人堂爭得一個席位，他在休息室裡也不禁紅了眼眶。

洋基隊經歷戰績不振、強迫A-Rod退休等低潮之後，卻在8月份出現了1位怪物級的新人，捕手桑契士(Gary Sanchez)。這位上季僅出賽2場的菜鳥，以23歲之齡成為大聯盟史上最快達成11轟的球員(23場)，是8月份頭號驚奇人物。

皇家隊在8月份大有斬獲，月中精采的9連勝，催生出幸運「集氣螳螂」的傳奇，也進了這張榜單。某隻螳螂在比賽中飛進外野手伯恩斯的帽子，從此皇家的命運就與這位小小朋友有了連結，螳螂也成為皇家的第2號吉祥物。

美國在奧運大獲全勝，光榮返國的奧運選手也分別到家鄉為自己的球隊開球。4金女泳將蕾德基(Katie Ledecky)到國民隊開球，由哈波幫她提著金牌；體操美女拉絲曼(Alexandra Raisman)到紅襪開球，由老爹歐提茲負責拿獎牌。

除此之外，國際奧會於8月4日全票通過，讓棒壘球重返2020東京奧運，這不僅是8月份的大事，亦是棒球界的一大喜訊。

(中時電子報)