舉國陷饑荒 委內瑞拉終爆大規模抗議

圖為1日委內瑞拉民眾上街大規模抗議照。（圖／美聯社）

通貨膨脹率高達181%的委內瑞拉前陣子被彭博社稱為最痛苦國家。因石油價格下降讓國內物資短缺、貨幣貶值，連帶著國內經濟崩盤，政府無法負擔進口食物，造成委內瑞拉食物短缺、舉國陷饑荒。而9月1日，委內瑞拉終於爆發大規模遊行，民眾上街像總統尼可拉斯‧馬杜洛（Nicholas Maduro）發出怒吼。

委內瑞拉民眾身穿白衣、手持國旗邊走邊呼喊著口號。一名抗議者向CNN記者說：「沒食物、沒衛生紙、沒藥。我們正在一步步走向死亡。請幫助委內瑞拉，這悲劇必須結束，馬杜洛你的時代結束了。」

抗議者擠在市中心的主要三條大道，要求總統給他們生存的空間。截至目前為止，抗議活動相當平靜，並未造成任何死傷。而致截稿前，官方並沒有任何回應。

委內瑞拉雖是全球石油儲存量最大國，石油收入占國家經濟95%，但近年來石油價格下滑，讓實施社會主義的控制經濟的委內瑞拉面臨經濟崩盤危機。總統把責任歸咎於全球油價和政敵發動的經濟戰爭和政變，但反對派則表示，委內瑞拉的經濟混亂並非一朝一夕之事，這樣的狀況已持續17年了，因此他們希望國家可對總統舉行罷免公投。據了解，參與簽署罷免的人已超過185萬，超過19.7萬的門檻，但政府卻稱連署名單中至少有1萬份是偽造的，不予以採理。

(中時電子報)