等待8月就業報告 美股持平
美國股市今天開高後一度翻黑，但三大指數終場都反攻到平盤上下，市場觀望明天將公布的8月就業報告，因為結果可能影響聯邦準備理事會是否升息。
道瓊工業指數終場小漲18.42點，或0.10%，收在18419.30點。
標準普爾500指數微跌0.09點，收在2170.86點；那斯達克指數小漲13.99點，或0.27%，收在5227.21點。
美國請領失業保險金人數仍低，顯示就業市場維持穩定，可能預兆明天公布的8月就業報告結果將不錯。
不過，今天公布的美國製造業採購經理人指數顯示，今年8月美國製造業意外萎縮，削弱了樂觀氣氛。
國際貨幣基金（IMF）警告預定在中國大陸集會的20國集團（G20）領袖，如果主要經濟體未能加把勁助長經濟活動，全球經濟恐將陷入「低成長陷阱」，這也影響多頭氣勢。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。