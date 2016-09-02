法國尼斯取消「布基尼」禁令
一張法國警察強迫海灘上1名穆斯林婦人脫下布基尼的照片，引發國際關注，並認為這樣做有違人權。而最近法國尼斯取消對穆斯林泳衣「布基尼」（burqini）的禁令。
法國尼斯（Nice）7月遭恐怖攻擊後，8月起法國陸續有多個城鎮禁止穆斯林婦女在海灘上穿「布基尼」（burkini），引起穆斯林強烈抗議，認為這是一種歧視行為。
法國最高行政法院周五（26日）裁定，「布基尼」禁令，嚴重且明顯侵犯基本自由。但仍有數個城鎮，不甩最高行政法院，會維持禁令。不過繼盧貝新城，坎城和羅克布倫後，尼斯稍早也跟著宣布取消禁令。但民調顯示64%法國民眾贊成禁止布基尼。
(中時電子報)
文章來源：Burkini ban is finally overturned in Nice after Riviera authorities defied a ruling by France's highest court
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