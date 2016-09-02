奧運金牌女將開球 大聯盟球星變小弟

女泳將蕾德基(左)開球，將奧運金牌交由國民隊哈波保管。(美聯社資料照)

里約奧運8月底落幕，儘管美國選手摘金只有區區2.5萬美元的獎金(約台幣80萬)，但是為國爭光仍是國民心目中的英雄。兩位金牌女將到大聯盟開球，皆由身價千萬的大明星幫她們提著金牌。4金女泳將蕾德基(Katie Ledecky)到國民隊開球，由大球星哈波幫她提著金牌。體操女神拉絲曼(Aly Raisman)到紅襪開球，由老爹歐提茲幫她拿獎牌，十分有面子。

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女泳將蕾德基到國民隊主場開球。(美聯社資料照)

奧運體操女神拉絲曼為紅襪隊開球。(美聯社資料照)

拉絲曼(右)為紅襪隊開球，與老爹歐提茲擊掌。(美聯社資料照)

國民主場播放蕾德基奧運奪金的畫面。(美聯社資料照)