紐西蘭強震引發輕微海嘯 未傳傷亡災情
紐西蘭東岸外海今天黎明前發生規模7.1強震，引發小規模海嘯，但警報迅速解除，官員表示強震並未造成重大災情或傷亡。
強震過後又有幾次將近規模6.0的餘震，在幾個小時內持續撼動這個地區，沿海地帶居民持手電筒撤往高地避難。
不過，不到3小時後，只偵測到高約30公分的海浪，當局宣布他們可以返回家園。
民防部門表示：「最大的浪已經過去，後面的浪高預期頂多20公分。」
東岸民防部門新聞官甘德里（Sheridan Gundry）告訴紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand），儘管這次地震威力強大，造成的衝擊有限。
他說：「我們沒有聽到任何傷亡或損害的消息。有少數地方停電，但我們損失相當輕微。」
根據美國地質調查所（USGS），這次地震凌晨4時37分來襲，震央在距離北島城鎮吉斯伯恩（Gisborne）167公里的海域，是震源深度僅約30公里的淺層地震。吉斯伯恩有大約4萬5000人口。
這次地震令居民想起2011年2月地震重創基督城（Christchurch）的往事，當時規模6.3的強震在這個南島城市造成185人喪生。1050903
(中央社)
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