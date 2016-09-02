低壓帶影響 各地轉短暫陣雨或雷雨
中央氣象局表示，今天台灣地區受低壓帶影響，全台各地都會有短暫陣雨或雷雨，尤其是迎風面的中南部地區不僅雨勢大，下雨的時間也較長，提醒大家攜帶雨具備用。
氣象局指出，今天台灣地區持續受低壓帶影響，天氣不穩定，全台各地都會有短暫陣雨或雷雨，局部地區雨勢也會比較大，尤其是迎風面的中南部地區不僅雨勢大，下雨的時間也較長。
氣溫方面，因為下雨及雲量偏多的關係，各地高溫都會比昨天下降攝氏2至3度左右，西半部高溫約攝氏32、33度，東半部高溫約30、31度，感受較舒適一些。
今天全台各地及外島地區PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；北部及馬祖地區PM2.5指標為低至中等級，其他地區為低等級。1050902
(中央社)
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