低壓影響各地偶雨 高雄屏東大雨特報
今天受到低壓帶影響，中南部地區有陣雨或雷雨，氣象局就針對高雄、屏東發布了大雨特報，其他各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。
氣溫方面，由於下雨及雲量偏多的關係，因此各地高溫都會比昨天降2至3度左右，西半部高溫約32、33度，台北市體感則有38度，東半部高溫約30、31度，感受較舒適一些。另外全台紫外線預報仍多處於高量及過量級，出門防曬還是不可少。
預計未來幾天水氣還是會稍微增多，天氣將略轉為不穩定一些，尤其今天開始到到周末，陣雨的機會增多，不是整天的雨勢，而是偶有陣雨發生，戶外活動稍微要注意略受到一些干擾。
今年編號第12號的輕度颱風南修，逐漸遠離台灣，持續向東北方往日本九州前進，對台灣地區天氣沒有直接影響，但預計週末要前往日本的民眾，要留意南修颱風的最新動態及航班資訊。
而和過去比較不同的是，開始有大陸高壓開始南下發展，這都還是秋天的初期運動，還不明顯，但由於高壓增強，開始有北風出現，甚至發展成為南北風對峙，有點像是秋天鋒面，但強度還不夠強，北邊有較涼空氣南下，如果風向合適，早晚會覺得較為涼爽舒適。
至於在今天空氣品質部分，全台各地及外島地區PSI為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；北部及馬祖地區PM2.5指標為低至中等級，其他地區為低等級。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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