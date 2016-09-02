新加坡茲卡病例增至151例

新加坡政府今天發布最新疫情統計數字，總病例已暴增至151人。(圖片取自美聯社)

新加坡茲卡疫情持續擴大，新加坡政府今天發布最新疫情統計數字，又新增31起確診病例，總病例已暴增至151人，其中還包括第二起孕婦感染。

新加坡衛生部和國家環境局在聯合聲明中說，這新增的31起確診病例，有3起和之前現有的感染群無關，另有5名患者是覆檢後，對茲卡病毒呈陽性反應，確診受感染。

新加坡上月27日通報首例本土感染茲卡病患後，本周病例就急速增加，顯示疫情擴大。各國也呼籲孕婦若非必要，應避免前往新加坡。

(中時電子報)