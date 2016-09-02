反毒惹議 菲總統拒見潘基文
聯合國與菲律賓政府周四（9月1日）表示，菲國總統杜特蒂拒絕了與聯合國秘書長潘基文見面的要求。
潘基文日前提出，希望下周在寮國舉行的東南亞國家聯盟（ASEAN）會議上與杜特蒂舉行雙邊會談。不過杜特蒂辦公室說，總統安排不過來。潘基文發言人說：「（潘基文）要求會面，但我們無法就會面時間達成一致。」另一名聯合國官員證實，菲律賓以「行程安排不過來，時間對不上」為由，拒絕了潘基文會談的請求。
兩名聯合國人權問題專家上周呼籲菲律賓停止法外處決毒販。不過，馬尼拉對這樣的呼籲表示反對。菲律賓總統發言人阿貝拉雖證實杜特蒂將無法與潘基文會面，但拒絕回應這一決定是否與聯合國對菲律賓的批評有關。他說：「總統不見一些領袖有自己的原因，沒有理由來猜測菲律賓與聯合國的關係。」
另一外不願具名的聯合國官員表示，一國領袖因繁忙不見聯合國秘書長「基本上是前所未有的，毒品政策和人權問題將是聯合國在這次會談中的首要議題。」
(中時電子報)
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