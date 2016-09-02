法拉利級巧克力AMEDEI 入台

在富美佳取得代理權後，在台灣已可更輕易買到「法拉利級」的義大利AMEDEI巧克力了。(圖／姚舜攝)

AMEDEI的CHUAO巧克力，是巧克力中極品中的極品，並被許多全球頂級甜點主廚推崇。(圖／姚舜攝)

AMEDEI的「Porcelana巧克力」與「9號巧克力」，是巧克力老饕眼中的「夢幻逸品」。(圖／姚舜攝)

用AMEDEI「9號巧克力」作成的〈9號巧克力塔〉，下層為內有起司作餡的巧克力蛋糕體，上層則為巧克力慕斯。(圖／姚舜攝)

這款法式甜甜圈的內餡是以AMEDEI的CHUAO巧克力混合頂級榛果醬製成。(圖／姚舜攝)

〈巧克力金沙酥餅〉的創作靈感來自〈鳳凰酥〉，甜點主廚鄭吉賢將鹹蛋黃與AMEDEI「白色克里歐黑巧克力」一起揉入麵糰中烤出，表層再以脆片餅乾點綴。(圖／姚舜攝)

造型可愛的〈巧克力修女泡芙〉，是以AMEDEI「白色克里歐巧克力」作的香堤，以及各裹肉桂香氣的糖煮橘子瓣作餡。(圖／姚舜攝)

〈9號歐培拉〉顧名思義就是用AMEDIE「9號巧克力」做成甘納許，並與榛果奶油霜交疊作餡。(圖／姚舜攝)

為了建立頂級形象並吸引「巧克力控」上門，寒舍艾美酒店甜點主廚鄭吉賢以義大利頂級巧克力品牌AMEDEI的3款巧克力，設計了一系列巧克力甜點作為下午茶主力商品。(圖／姚舜)

對台灣「巧克力控」而言，這應該算是2個「天大新聞」：

1、終於有台灣進口商取得義大利AMEDEI巧克力的代理權了。

2、寒舍艾美酒店點心房主廚鄭吉賢居然大手筆的用AMEDEI巧克力作出各式甜點，並組合在一起於即日起在館內〈北緯25〉餐廳推出極致奢華的下午茶。

被翻譯為「艾曼黛」、「阿曼迪」的AMEDEI巧克力，是全球最頂級的巧克力品牌之一。它曾連續10年蟬聯A.O.C(Academy of Chocolate)金獎，並被《富比士》(Forbes)雜誌讚譽為「全世界最珍貴稀有的巧克力」。CNN更將AMEDEI評為「全世界最昂貴獨特的巧克力」。

AMEDEI巧克力並與白松露、皮衣皮件、威尼斯面具、巴薩米哥紅酒醋、LERBOLARIO 蕾莉歐香氛精油，以及羅馬金杯咖啡館(La casa dell Tazza dOro)的金杯咖啡，被義大利旅遊老饕並列為「遊義大利必敗清單」中。

AMDEI的風味獨特，故被許多巧克力發燒友稱為「夢幻巧克力」、「迷情巧克力」、「頂級巧克力之最」、「巧克力中王者」，甚至是「一生必嚐一次的巧克力」。而AMDEI巧克力因產量不多、價格高貴，所以又稱賦予了「巧克力中LV」或「巧克力界勞斯萊斯」。我則覺得AMEDEI是「巧克力界的法拉利」，因為它是義大利品牌。

AMEDEI巧克力的最大特色在於所選用的巧克力原料，大多數皆來自旗下直營的可可豆農園，其中包括位於委內瑞拉境內、最具傳奇性的夢幻可可產區Chuao，以及分佈於厄瓜多爾、格瑞那達、牙買加、馬達加斯斯加等世界各地的頂級可可產地。AMEDEI透過與直營莊園和當地農民們長年建立起的緊密信賴關係，確保了AMEDEI巧克力原料穩定且優異過人的品質。生產出的巧克力並能和頂級咖啡或紅酒一樣，展現強烈的「風土」(Terroir)特質。

成立於1990年的AMDEI公司，位在義大利的托斯卡尼，創辦人是Alessio Tessieri和Cecilia Tessieri兄妹檔，哥哥Alessio負責嚴格控管可可豆的栽培與引進；妹妹Cecilia則專心於各項巧克力產品的研發製作，如今她已是世界唯一的巧克力工藝大師。

AMEDEI以不到20年的時間快速在國際頂級巧克力市場崛起，很重要的一個原因是，他們家曾以高於法國頂級巧克力品牌法芙娜(Valrhona)3倍價格，獨家包下Chuao村莊所有可可豆以生產頂級巧克力，從此一戰成名，受到全球巧克力愛好者注目。

Chuao是一個位在委瑞內拉北部被熱帶雨林包圍的小村落，一般人不僅難以扺達，多數時候是根本找不到。因當地生產可製作頂級巧克力的可可豆，Alessio不懼險惡在窮山惡林中，一一拜訪可可豆農，簽訂獨家所有權，用公平交易的理念，將收益與可可果農分享，以栽種出世界頂尖、獨一無二的精品老饕可可原豆，再用來製作頂級巧克力。

隨著國人吃食品味提高，台灣這幾年已可在精品超市、獨立經營的頂級食品行，甚或網路上買到AMDIE巧克力。不過這些都是業者以平行輸入方式進口，或是赴國外採購帶回台灣再販售。如今專門自國外代理引進法國溫泉鹽、紅酒醋與果乾等高級食品與食材的富美佳貿易終於正式取得AMDEI的代理權，因此為更讓多人知道此一訊息，富美佳決定寒舍艾美酒店合作，由曾過世界巧克力大賽台灣區冠軍的點心主廚鄭吉賢，以AMEDIE的「9號金獎巧克力」、「白色克里歐黑巧克力」，以及著名的「CHUAO巧克力」為主要原料，設計出一系列甜點並以下午茶型式呈現。

白色克里歐(Blanco de Criollo )是一種非常珍貴稀有的可可豆，限量中的限量，它們生長在祕魯偏遠山區Piura區，因基因突變，故丹寧含量較少，香氣較醇厚成熟，口感上比較少酸味跟苦味地方，AMEDEI發崛出它們的特質製成巧克力。鄭吉賢則用「白色克里歐黑巧力」作出〈巧克力蒙特利馬蛋糕〉、〈巧克力修女泡芙〉、〈提拉米蘇〉與〈巧克力金沙酥餅〉。

「9號巧克力」是代表AMEDEI連續10年獲得 A.O.C (Academy of Chocolate)巧克力金獎的巧克力。這款巧克力融合了全世界最頂級的9種莊園可可豆，獨家調配而成。

絕大多數的複豆巧克力，多在追求平衡感與一致性，但AMEDIE創辦人Cecilia Tessieri 卻以獨家工藝技術在完美諧調的比例中，細膩的保留了來自9個產區的獨特香味，品嘗這款 9 號巧克力，就像聆聽一首完美的協奏曲，過程中，能品嘗到各個產地的可可豆產生的諸如如櫻桃、糖蜜、丁香、藍莓、咖啡、青草等香氣。寒舍艾美酒店下午茶中的〈9號巧克力塔〉、〈9號歐培拉〉、〈巧克力蒙布朗〉等，都是用這款巧克力做出。

至於連西班牙分子廚藝大師Ferran Adria和法國聖堂教父甜點巨匠Pierre Herme都極力推崇的AMEDIE「Chuao巧克力」，則被鄭吉賢用來與頂級榛果醬製成「姜度亞巧克力」，作為法式甜甜圈的內餡，而此甜甜圈則是用來取代英式下午茶的司康。

將世界最頂級的巧克力當成「材料」作成下午茶系列甜點，寒舍艾美酒店這回算是開了市場的先例。不過這套雙人享用的AMEDIE極致午茶的價位也很「高貴」，每套要價1980元+10%。而除了巧克力甜點外，這套午茶還包括了〈花生醬培根三明治〉、〈和牛鴨肝漢堡〉和〈糖漬肩肉芒果夾餅〉。所以建議有心品鑑的客人，午餐就別吃了，直接就把這下午茶當「午晚餐」享用了唄。

(工商)