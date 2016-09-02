航空公司搞飛機 2名5歲男童送錯地點

美國廉價航空業者捷藍航空公司（JetBlue）搞了個大飛機，弄混兩個5歲男童，把他們送到錯誤的城市。其中1位男童的母親抱怨，她以為孩子被綁架了，事情發生後哭個不停。

美聯社報導，馬蒂內茲太太（Maribel Martinez）告訴紐約「每日新聞」（Daily News），8月17日航空公司人員在紐約甘迺迪機場（Kennedy Airport）把另1個男童交給她時，她大吃一驚。

她當即告訴捷藍員工：「不對，這不是我的孩子。」她回憶說：「我簡直快瘋了。」

她的律師表示，那個孩子本該送往波士頓，然而航空公司誤把馬蒂內茲太太的兒子安迪（Andy）送到那裡，而且花了幾個小時才搞清楚他的去向，把他安全送回家。

馬蒂內茲太太說：「我還以為他被綁架了。好怕再也看不到他。」

這兩個5歲男童都是在多明尼加共和國登機，都無人陪伴。馬蒂內茲太太說，她的兒子掛有寫了姓名的手環，但護照卻在另一個孩子手上。

這個被誤送到紐約的男童最後也安全返抵波士頓。捷藍公司表示，正在檢討為何會發生這種烏龍事件，但強調過程中兩個孩子都有航空公司人員照顧。

馬蒂內茲太太7月28日帶兒子到多明尼加共和國與家人團聚，她在一週後返回曼哈頓，留下安迪給親戚照顧。她購買安迪的回程機票時，多付了100美元費用，讓航空公司派員引導孩子登機，結果卻上錯了飛機。

航空公司當天把安迪送回甘迺迪機場，並且退回安迪回程機票的票款475美元，此外還送給他們家價值2100美元的優惠券。1050902

(中央社)