與英相共進午餐 每人收費3150英鎊

英國執政的保守黨將於10月初舉行年度黨代表大會，首相梅伊與內閣官員將出席會議說明政策方向，企業家與遊說者若要與梅伊共進午餐，每人必須付費3150英鎊。

英國政黨利用黨代表大會募款已有前例，前首相卡麥隆（David Cameron）與前財政大臣歐斯本（George Osborne），過去在黨代表大會對參加午宴和晚宴的賓客收費是每人1000英鎊，梅伊（Theresa May）行情是他們的3倍多。

保守黨計劃10月2日到5日在伯明罕召開黨代表大會，根據保守黨提供給企業的傳單，有興趣參加和首相與內閣官員午餐的企業代表，必須付3150英鎊的高額費用，梅伊在午餐將會開放賓客問答，內閣官員也會和企業家交流。

在野的工黨在年度黨代表大會也有類似安排，但每人收費約899英鎊，付費者可接觸到的政治人物範圍較大。

對媒體報導梅伊將對出席賓客收取高額費用，保守黨發言人表示，這是政府與企業直接交流的重要機會，並突顯政府要創造一個能適用於每一位國民的經濟計劃，未來將會持續支持商業及企業。1050902

(中央社)