葉以勤：我所知道的國民黨黨產歷史(６-4) 尹仲容怒嗆美代表：派州長來好了

尹仲容先生是1950年代穩定台灣經濟的關鍵人物，他為了要建立台灣的紡織工業，與美方發生強烈爭執。（本報系資料照片）

作者簡介：

葉以勤先生是陳立夫先生的姨甥，稱陳立夫為姨爸，對陳立夫的哥哥陳果夫先生，則隨表兄姐們叫大伯伯，陳果夫先生是國民黨黨產創始者。葉以勤的先翁葉學皙先生歷任美援運用委員會、行政院國際經濟合作發展委員會、行政院經濟建設委員會、財政部國庫署長、開發基金執行秘書等要職。實際參與、規畫、推動九年國教與十大建設等台灣重要經建與人才培育計畫。

因家世背景關係，葉以勤先生長期聽聞長輩講述國民黨產的來源、演變與運用，有許多第一手資料，是相當珍貴的歷史紀錄。如今目睹國民黨產被扭曲、追討，感慨之餘，振筆寫成萬言以上長文，其間可見中華民國成立以來的種種建國艱辛以及國民黨產在關鍵時刻對中華民國的挹注與貢獻，均為首次批露。由於文長，中時電子報分5篇及最後全文1篇，共6篇，今日刊出第4篇。

有一種說法，說是國民黨偷了外匯的利息錢。這是外行的說法。世界各國外匯拆款是有一定的程序的，透明、有帳可查證。國家也有主計、監察、法律等單位可監督，怎麼可能容許不法發生？而且，說實在話，如果國民黨要從我們國家取得錢財，當時黃金運來時，從裡面拿出一些就是了，要多少都可以。何必那麼費勁，全部交給國家，然後這麼一點一滴的，冒違法風險，從中獲得小利？國民黨的資金，最初是無心插柳由受美方委託，代理美援業務而合法得到的報酬。並不是如有些人所說是從美援中竊取來的。是合理合法取得的。

首先，必須要瞭解所謂國際間對外援助的真相。世界上沒有一個國家會平白無故援助或幫助另一個國家。所有的援助，都是有所目的。有時候，是為了本身國家的經濟需要。更多時候，是要控制接受幫助的一方，以取得政治、軍事、外交等利益。但基本手段都是完全要在他掌控之下。二次大戰時，傲慢自大的美國史迪威與蔣介石交惡。史迪威一手操控美援物資，逼迫蔣介石自中國戰區抽調孫立人等精銳部隊，投入緬甸戰場，以致中國戰區戰況吃緊，平白多犧牲數十萬中國軍民的寶貴生命。

其實，美方的算盤是花費極少援助，不顧犧牲大量中國軍民生命，以牽制住大量日軍於中國戰區，得以減少美軍在太平洋戰爭中的人員傷亡。當年，蔣介石在忍無可忍情況下，強烈要求撤換了史迪威。但史迪威回到美國後，對蔣介石猛烈汙蔑，造謠醜化，影響了馬歇爾、杜魯門，導致對華政策偏頗，落井下石，發表白皮書，甚至停止了美援。

政府初遷來台，民生經濟十分艱困。電力、交通、工業設施遭日本撤走前破壞嚴重，迫切需要零件修復。但當時外匯極度饋乏，以致進口零件、肥料、工業原料都感困難。稅收極少，只夠負擔支出的四分之一。入不敷出，又必須穩定物價。國防軍費只好靠出售一些黃金來貼補，真的是異常拮挶。

直到民國39年（1950）韓戰爆發，美國為了區域安全考慮，恢復對中華民國在台灣的美援。必須要說明的，當時所謂的美援並不是現金，而是以美金代購的物資、軍備、機具、零配件、農產品等。農產品包括、小麥、棉花、黃豆、肥料等民生必需物資。這些物資進口後，由中央信托局標售，所得台幣必需存入臺灣銀行的指定帳戶。理由是，這些農產品是美國政府向美國農民購買，賣出所得應該還是屬於美國。

說實在的，也就是美國要完全掌控這些資金。我們要使用這資金，得要擬具詳細企劃書，向美方提出申請，美方則雇用懷特工程顧問公司負責審核工作。審核非常嚴格，一旦核准撥款後，每個月還要報告進度。父親當時在美援會的工作，主要就是擬具申請企劃書，手續繁複，加上美方傲慢自大，趾高氣揚，有時甚至干涉我國內政及財經政策，使我方不堪其苦。我們又不是乞丐，但人在屋簷下，不得不低頭。因此，屈辱的感覺，常在心中洶湧。唯有忍辱負重，自己奮發圖強而已。我們後來看到蔣介石的日記，總是有「雪恥」兩字，也能體會到當時蔣介石的心境。

有一次開會，父親親見尹仲容先生為了要建立台灣的紡織工業，與美方發生強烈爭執。尹先生拍桌怒嗆：「你們乾脆派一個州長來算了」。有尹先生的據理力爭，才有台灣紡織成衣工業的建立，成為後來台灣外銷經濟的基礎。雖然美援得來辛苦，但確實補充了國家財政，對於當時財政情況極度不佳的中華民國台灣來說，是有相當大幫助。

但外匯仍十分短缺，進口工業原物料非常困難。民國40年（1951）美方同意成立共同基金。也就是，美援物資出售後，將相同價值的台幣存入特定帳戶，美方就以等值的美金存入同一帳戶，成為相對基金。當然，這個帳戶仍然由美方嚴格控管。這裡就發生了一個缺口，就是美援物資中有一些是供我方軍用的。像棉花是紡成棉紗，織成棉布，再做成軍服。小麥做成麵粉，黃豆也是，榨成黃豆油，再供給軍用。

但當時我們政府的考量是，為了減輕廠商資金周轉，所以採用「來料加工」方式。就是將原料交給廠商，製成成品，運交軍方，再付給廠商加工費用，並沒有將物資直接售予廠商，繳交給特定帳戶的台幣也就比較少。這就影響到相對基金中，美方所出外匯美金也就比較少了。這是十分可惜的事。

而政府當時財政也沒有多餘的錢可補足這個缺口。這時就動用國民黨的資金，補足了這個缺口，也就是從黨庫注入國庫，為國家增加相對基金中的台幣基金，也爭取到較多的相對美金外匯。美方當時並沒有想到我們還有這麼一筆灌水的「私房錢」。多年後，聽說杜魯門得知有這麼一件事，曾大為光火。高傲的杜魯門以為中華民國已完全被他掌控，沒有想到我們還有這麼一招。而且完全合於美方規定，是合法的。因為當初美方並沒有規定相對基金台幣資金的來源，只說是等值的。所以雖不高興也無法可想。（待續）

(中時電子報)