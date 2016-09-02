9月2日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●中秋雙十 國道夜間免收費

中秋節及雙十連假國道夜間恢復不收費！交通部昨天宣布，連假期間，國道前一天晚間11點到清晨6點，全線、雙向暫停收費；國3新竹至燕巢系統，除夜間免費時段外，採單一費率8折收費，以分散車流；但交通部政務次長王國材語帶保留地表示，政策暫時朝向免費，未來若獲得民意支持，仍有可能走回收費。

●軍人9／3到凱道走走？ 退輔會：這是愛護國軍嗎

軍公教勞大遊行將在明(3)日登場，發起人之一、退役中將吳斯懷公開鼓勵現役軍人出來「走走」，退輔會副主委李文忠昨重話回擊，退將公然呼籲休假軍人脫下軍服到凱道走走，「這是公然違反《國安法》和相關國防法第六條規定」，非常遺憾，「請問這是愛護國軍之道嗎？」

●林揆火速指派 張兆順 接兆豐董座

行政院長林全昨火速核定，任命前第一金董座張兆順出任兆豐金控與兆豐銀行董座，林揆看上他曾化解第一銀行險遭美國裁罰的危機，因此出線，寄望他立即就任，擔任兆豐危機救援投手。

重點要聞

●貧女遺愛報恩 癌逝捐大體獲5萬 全贈母校

遺愛人間！花蓮四維高中一名家境清寒女校友，因罹患罕見疾病，九年前讀高二時又驗出淋巴癌，校方除提供免費營養午餐外，情同母女的導師還幫她煮五花肉湯增強免疫力。今年五月女校友病逝，母親整理遺物發現女兒遺願，除捐大體供醫學研究外，願將捐大體的致敬金五萬元捐給母校，當學弟妹的愛心午餐費。昨四維高中千名師生見證捐贈儀式，感動落淚，母親說：「慶幸有這個女兒，有她做為我的生命導師，非常感恩！」

●最快11月底 中國大媽可來台買基金

中國大媽可來台投資基金了！為活絡國內金融市場資金動能，行政院昨宣布，開放大陸投資人及陸資，來台投資外幣債券跟基金。金管會副主委桂先農說，最高投資額度是10億美元（約310億元台幣），引進資金可增台股動能，估11月底前上路。陸委會昨說會做好風險控管，學者也認為可替台股注入活水，但綠委則反對開放。

●中秋雙十連假 國道夜間免費

離中秋連假僅剩二周，交通部昨宣布國道疏運措施，確定中秋和雙十連假國道夜間皆免收費，主要考量秋節返鄉車潮大，且民意仍習慣並期待國道夜間免費。交通部為降低夜間肇事率試辦連假夜間收費、結果端午連假辦一次就喊卡，交通部昨說，將等民意可接受時再考量連假夜間收費，目前無時程表。

重點要聞

●政策大轉彎…中秋國道夜間免收費

被稱為「史上最難產」的中秋國道疏運措施昨出爐，夜間收費政策轉彎。國道端午連假夜間收費惹議後，交通部這次端出三方案送行政院，但政院不拍板，退回的公文中卻說「注意人民感受」，交通部獲「指示」後，昨宣布中秋連假國道夜間恢復免收費；雙十連假也比照辦理。

●許宗力：我是「再任」大法官 不違憲

總統府昨天公布司法院正副院長及大法官被提名人，提名許宗力、蔡烱燉、許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林及黃昭元等七人為大法官，其中，前大法官許宗力、最高法院法官蔡烱燉並被提名為司法院正副院長。總統咨文已於昨天下午送至立法院，將由立委行使同意權。

●93上凱道 國防部：現役軍人不宜

軍公教九三軍人節發動遊行，國防部副部長李喜明表示，現役軍人不適宜上街抗爭遊行；退輔會副主委李文忠更說，軍人遊行違反國防法及國防部規定，「如果軍人參與，應該加以懲罰」，並抨擊退將號召軍人上街或統統退伍，「這是非常要不得的行為」。

重點要聞

●柯趙會無交集 大巨蛋將解約

台北市長柯文哲與遠雄董事長趙藤雄兩週前再度見面，北市府昨坦言，雙方對大巨蛋公安改善方案仍各說各話、無具體結論；且遠雄八月底送達的公安改善方案，對減少營業面積等是寸步不讓，連一張設計圖都未附上；加上遠雄第三次變更設計無法通過營建署台灣建築中心建照審查，北市府九月八日將宣布終止契約，雙方將進入短則一年內的仲裁程序、或長達五年的解約官司訴訟程序。

●台灣不能破產 教師聯盟挺年金改革

「台灣不能破產！台灣教師支持年金改革！」台灣教師聯盟、台灣社、台灣北社、台灣客社、人本教育基金會、台灣母語教師協會及工具青年陣線等民團，昨共同召開記者會，呼籲更多的教師挺身而出，支持政府的年金改革，一同承擔台灣未來的問題，維護台灣社會的公平正義，並關心下一代的未來。

●大巨蛋若解約… 歹戲恐得拖5年

北市府若下週宣布終止大巨蛋合約，遠雄可與市府進行三個月協商、協調程序，若協調不成，則走約一年的仲裁程序，除此也可選擇五年左右的法院訴訟；法界人士分析，仲裁或是訴訟期間，北市府可公開徵求第三方準備接手大巨蛋，但仲裁結果或法院定讞前，市府難與第三方簽約，除非雙方就「分手費」協商成功，遠雄撤銷相關法律救濟。

(中時電子報)