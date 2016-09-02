華人首位! 成龍獲奧斯卡終身成就獎

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成龍獲奧斯卡終身成就獎。（圖／本報系資料照片）

美國影藝學院今天宣布，香港動作巨星成龍是最新一屆奧斯卡榮譽獎得主，也是華人中首位獲該殊榮的得主，獎項將於11月12日頒發。

奧斯卡榮譽獎主要在於表揚影壇上有終身成就與傑出貢獻的影人，美國影藝學院理事會也在上月30日投票決議獲獎人選，影藝學院主席Cheryl Boone表示，像是演員成龍、電影剪輯Anne V. Coates、選角指導Lynn Stalmaster與紀錄片大師佛德瑞克懷斯曼，都是各自專業領域中的先鋒與傳奇，因此成為榮獲該獎項的得主。

今年62歲的成龍，由於身兼演員、編劇、導演與製片，在家鄉香港推出超過30部武打片，並成功打進好萊塢，並推出《紅番區》、《贖金之王》、《尖峰時刻》等系列賣座片，成績斐然。

(中時電子報)