叫我第一名 13A總裁彭淮南無人能敵

彭淮南今年再拿A，晉升13A總裁。（資料照／顏謙隆攝）

叫我第一名！環球金融雜誌（Global Finance）發布最新的央行總裁評比，中央銀行總裁彭淮南又獲最高榮譽的「A」級總裁，晉升為「13A總裁」，創全球最多A的總裁紀錄。

這項每年計對全球75位主要國家央行總裁所做的評比，最高榮譽為「A」級，最新出爐晉升「13A總裁」的彭淮南，如果明年再拿A，「14A」紀錄，恐怕未來無人可破。

彭淮南聞訊仍一慣强調，這份榮耀不是屬於個人，是屬於全體國人共同努力的成果。

(工商)