頻被告妨礙名譽 錦雯：說實話是我的習慣
歌手錦雯近日在臉書上傳「無言影片」，對於被告妨害名譽相當無奈，而她昨天也在臉書上傳收到傳票的照片，並且自嘲表示不會說謊，因此被告就成為自己宿命。
錦雯在臉書無奈表示，最近老是被某不太知名經紀人告妨害名譽，實在不解為何實話實說也會惹禍上身，不過她表示表示這名經紀人為了掌握她的舉動，已成為臉書「忠實粉絲」，因此自詡成為「降魔小天使」，希望有機會能發文教化他，並提醒這名經紀人，與其整天想著如何告人，還不如鍛鍊自己修養，增進自己社交能力，天生樂觀態度也讓粉絲留言力挺。
(中時電子報)
關鍵字：錦雯
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