彭淮南再拿A級評比 榮膺13A總裁

我要評比

「全球金融雜誌」（Global Finance）今天公布全球央行總裁評比，台灣央行總裁彭淮南再度獲得A級評比。這是彭淮南第13度獲全球金融雜誌的A級評比。

今年獲A級評比的其他國家央行總裁還包括以色列、黎巴嫩、巴拉圭、秘魯、菲律賓、俄羅斯、英國。（譯者：中央社何宏儒）1050902

(中央社)