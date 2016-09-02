川普辣妻被爆曾當伴遊妹 怒告媒體誹謗
美國共和黨總統候選人川普辣妻梅蘭妮亞的律師透露，梅蘭妮亞因被英國「每日郵報」和部落客爆料她曾做過「伴遊妹」，已「嚴重毀損」她的名譽，一怒之下今天決定對媒體提告。
路透社說，「每日郵報」（Daily Mail）網站上月引述斯洛維尼亞雜誌的內容說，梅蘭妮亞（Melania Trump）在1990年代於紐約當模特兒時，她所工作的經紀公司也經營「伴遊」（escort）事業，也就是為富有客戶和女子穿針引線，提供性服務。
梅蘭妮亞的委任律師哈德爾（Charles Harder）當時在電郵中曾表示，梅蘭妮亞8月22日已告知「每日郵報」的馬里蘭州發行商和其他媒體，她將採取法律行動。哈德爾在電郵中還說媒體爆料內容「完全是子虛烏有。」
哈德爾今天透過聲明說：「這些媒體有關梅蘭妮亞的錯誤報導已嚴重毀損她的名譽，並對她造成傷害。」哈德爾是在馬里蘭州蒙哥馬利郡（Montgomery County）的巡迴法院提請告訴。
「每日郵報」並未立即回應記者提出的置評要求。
本案還指控馬里蘭州的部落客塔普利（Webster Griffin Tarpley）發布有關梅蘭妮亞「不實與誹謗的內容」，包括爆料梅蘭妮亞曾飽受「精神崩潰」所苦。
記者目前無法立即聯繫到塔普利置評。1050902
(中央社)
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