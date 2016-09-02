G20 美中有望宣布批准巴黎協議
美媒預期，美國總統歐巴馬可能繞過國會，以行政命令的方式宣布批准巴黎氣候協議，並在20國集團（G20）會議期間，與大陸國家主席習近平共同宣布，將協議生效。
至今已有180國簽署參與的巴黎氣候協議，在去年底宣布達成，並於今年4月締約，但協議要生效仍有待各國完成各自法定程序，而根據聯合國氣候變化綱要公約（UNF CCC）資料，至今僅24國批准，包括美國與中國這兩個占世界碳排放量共約4成的大國，都尚未完成各自程序。
而巴黎氣候協議可說是美國與中國間最有共識的議題。
進入選舉熱季，美國國會幾乎對任何重要法案都需要更長時間考量，專注華府政情的媒體Politico引述匿名消息人士的話報導，預料歐巴馬和習近平將放眼在G20期間的「歐習會」上，宣布美、中都批准巴黎氣候協議。
報導指出，共和黨人對氣候變遷多有疑慮，總統候選人川普更是揚言若當選會取消巴黎氣候協議。也因此，外界預料，歐巴馬或將再度動用行政手段，繞過國會讓協議生效。
負責氣候變遷議題的白宮資深顧問狄斯（Brian Deese）在歐巴馬啟程前曾暗示，總統依法有權可以批准協議、毋須國會2/3同意，他說，巴黎協議是一份「執行協議」，不是條約。
巴黎氣候協議須在明年4月21日前生效，才能達成降低碳排放、將地球升溫控制在攝氏2度的目標，而美國作為世界領袖國家，對協議成敗至為關鍵。1050902
(中央社)
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