美大學生失蹤12年 驚傳遭擄北韓教金正恩英文
美國一名大學生2004年在中國雲南失蹤，官方當時指出他已身亡，但卻都未尋獲屍體。日本媒體周三稱，該名男大生當年其實是被綁架到北韓，負責教領導人金正恩英文，現在與妻子及2個兒子住在北韓首都平壤。
當年24歲的斯內登（David Sneddon）是在中國雲南旅遊時失蹤，中國警方指他可能是死於登山意外，但一直沒有尋獲他的屍體。英國《每日郵報》引述日本雅虎新聞報導指出，據南韓「被綁架家庭聯盟」負責人崔成勇（Choi Sung-yong）所述，斯內登其實並不是死於登山意外，而是被綁架到北韓，負責教導當時還沒登上領導人大位的金正恩英文。
報導指出，斯內登現在和妻子及2個孩子住在平壤，消息傳回美國家裡，他的父親羅伊（Roy）及凱薩琳（Kathleen）內心感到小小驚喜，因為他們始終不相信中國官方給的說法，虎跳峽是熱門觀光景點，但兒子的屍體卻未被尋獲。
斯內登的父母一直堅信他們的兒子仍然在世，過去12年來曾多次到雲南拿著尋人啟事尋找愛子，也設立Facebook專頁，分享斯內登失蹤的故事。斯內登失蹤事件多年後傳出仍在世，再次引起美國社會關注，美國國務院承諾會積極在北韓尋找斯內登的下落。
(中時電子報)
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