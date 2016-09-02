中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

美大學生失蹤12年 驚傳遭擄北韓教金正恩英文

中時電子報
點閱3974
我要評比
6/10
一名大學生失蹤12年，傳被綁架到北韓教金正恩英文。（圖取自Facebook
美國一名大學生失蹤12年，傳被綁架到北韓教金正恩英文。（圖取自Facebook／美聯社）
neddon）當年是到
斯內登（David Sneddon）當年是到雲南旅遊失蹤。（圖翻攝自《每日郵報》）
導指出，斯內登（David Sneddon）目前與
報導指出，斯內登（David Sneddon）目前與妻子及2個兒子住在平壤。（圖翻攝自《每日郵報》）

美國一名大學生2004年在中國雲南失蹤，官方當時指出他已身亡，但卻都未尋獲屍體。日本媒體周三稱，該名男大生當年其實是被綁架到北韓，負責教領導人金正恩英文，現在與妻子及2個兒子住在北韓首都平壤。

當年24歲的斯內登（David Sneddon）是在中國雲南旅遊時失蹤，中國警方指他可能是死於登山意外，但一直沒有尋獲他的屍體。英國《每日郵報》引述日本雅虎新聞報導指出，據南韓「被綁架家庭聯盟」負責人崔成勇（Choi Sung-yong）所述，斯內登其實並不是死於登山意外，而是被綁架到北韓，負責教導當時還沒登上領導人大位的金正恩英文。

報導指出，斯內登現在和妻子及2個孩子住在平壤，消息傳回美國家裡，他的父親羅伊（Roy）及凱薩琳（Kathleen）內心感到小小驚喜，因為他們始終不相信中國官方給的說法，虎跳峽是熱門觀光景點，但兒子的屍體卻未被尋獲。

斯內登的父母一直堅信他們的兒子仍然在世，過去12年來曾多次到雲南拿著尋人啟事尋找愛子，也設立Facebook專頁，分享斯內登失蹤的故事。斯內登失蹤事件多年後傳出仍在世，再次引起美國社會關注，美國國務院承諾會積極在北韓尋找斯內登的下落。

(中時電子報)

David Sneddo
斯內登（David Sneddon）的父母曾多次到中國尋找兒子的下落。（圖翻攝自《每日郵報》）
人啟事海報。（圖翻攝自《每日郵報》）
斯內登（David Sneddon）的尋人啟事海報。（圖翻攝自《每日郵報》）
新聞來源
關鍵字：北韓美國大學生失蹤金正恩
點閱3974
我要評比
6/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。