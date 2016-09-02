滬尾砲台老樹染褐根病 市府防治動員
新北市政府農業局表示，滬尾砲台園區去年起陸續發現有樹罹有「樹癌」之稱的樹木褐根病，已展開防治避免疫情蔓延。
農業局表示，從去年開始，新北市淡水古蹟博物館內滬尾砲台園區陸續已13株大樹染病，為防止病菌持續蔓延殃及周遭樹木群，已展開防治，維護園區內樹木健康生長 。
農業局表示，褐根病是台灣樹木較易罹患的疾病，傳染力強，只要一棵樹罹病，馬上蔓延周邊樹木，且當樹木出現病徵時，往往已病入膏肓難救治，有「樹癌」之稱。
主要發病在根部，病株因無法吸收水分及養分而導致根部腐爛，致支撐力降低，造成樹體易傾倒，形成公共安全隱憂。
農業局長李玟表示，為避免樹木傾倒影響滬尾砲台古蹟結構及參觀民眾安全，已依防治SOP（標準作業程序）處理，包括鋸除地上部、清除病株殘體並進行土壤燻蒸消毒，目前疫情已獲控制，未再有其他樹木染病。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。