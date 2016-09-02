滬尾砲台老樹染褐根病 市府防治動員

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新北市政府農業局表示，滬尾砲台園區去年起陸續發現有樹罹有「樹癌」之稱的樹木褐根病，已展開防治避免疫情蔓延。

農業局表示，從去年開始，新北市淡水古蹟博物館內滬尾砲台園區陸續已13株大樹染病，為防止病菌持續蔓延殃及周遭樹木群，已展開防治，維護園區內樹木健康生長 。

農業局表示，褐根病是台灣樹木較易罹患的疾病，傳染力強，只要一棵樹罹病，馬上蔓延周邊樹木，且當樹木出現病徵時，往往已病入膏肓難救治，有「樹癌」之稱。

主要發病在根部，病株因無法吸收水分及養分而導致根部腐爛，致支撐力降低，造成樹體易傾倒，形成公共安全隱憂。

農業局長李玟表示，為避免樹木傾倒影響滬尾砲台古蹟結構及參觀民眾安全，已依防治SOP（標準作業程序）處理，包括鋸除地上部、清除病株殘體並進行土壤燻蒸消毒，目前疫情已獲控制，未再有其他樹木染病。1050902

(中央社)