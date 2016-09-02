朝霞不出門 鄭明典：天氣要變不穩定了

我要評比

低壓帶影響，易有短時強降雨。氣象局早上針對台南市、屏東縣及高雄市發布大雨特報，提醒注意雷擊、強陣風。氣象局預報中心主任鄭明典也提醒指出，天氣將變得不穩定。

連續幾天的好天氣之後，天氣要有所變化了，中央氣象局預報中心主任鄭明典今天以「早安朝霞」為題，並在臉書上PO出2張朝霞的照片表示，朝霞不出門，是說天氣變不穩定。

鄭明典表示，看看遠遠的積雨雲發展，天氣的確要變不穩定了。1050902

(中央社)