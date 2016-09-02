咖啡雕花超簡單 4步驟簡單完成
民眾喝咖啡時喜歡觀賞咖啡上的拉花圖樣，雖然漂亮的拉花須花許多時間練就，但如果想在家端出一杯有漂亮圖樣的咖啡，其實只要幾個步驟就可做到。
想在家準備有漂亮圖樣的咖啡其實沒這麼困難，曾獲咖啡達人競賽第三名的周雅惠表示，家庭主婦在家沒辦法徒手拉出漂亮拉花，但只要準備牛奶、奶泡杯、馬克杯、巧克力醬及牙籤或雕花棒就可做出美麗的咖啡雕花。
要做咖啡雕花首先須準備好奶泡，牛奶倒入馬克杯再放進微波爐，微波約1分20秒取出倒入奶泡杯打出奶泡，周雅惠建議可使用全脂牛奶，打出來的奶泡會較飽和。奶泡打好後刮掉上層粗奶泡，就可以進行咖啡雕花。
咖啡雕花有許多圖樣，奶泡打好後將奶泡倒入咖啡裡，周雅惠表示，倒的時候先將擋住上層奶泡，讓下層牛奶先進杯子，再倒奶泡會較好雕花。此外，如果不喜歡喝咖啡，底部也可使用抹茶等顏色深飲品代替。
奶泡倒好後，民眾就可發揮創意，利用巧克力醬來畫圖案，周雅惠表示，民眾可畫螺旋狀圖案在咖啡上，再用牙籤或雕花棒雕進階圖案，想更進階也可試著製作熊圖案。
周雅惠說，想在家喝漂亮咖啡一點也不難，咖啡雕花過程安全，媽媽在家也可跟小朋友一起互動、製作好喝飲品，增進親子關係。1050902
(中央社)
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