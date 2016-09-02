美歐貿易協定陷僵局 德法意見分歧

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爭議不斷的美歐貿易協定陷入僵局，儘管德國總理梅克爾重申，她支持這個協定，但法國總理瓦爾斯今天表示，法國要「確切終止」相關協商。

法新社報導，歐盟執委會（EC）與美國從2013年起展開「跨大西洋貿易及投資夥伴協定」（TTIP）協商，希望促成一個擁有8.5億消費者的全球最大自由貿易市場。

但該協定引發歐洲全面性的質疑，認為此舉將斷送歐盟成員國衛生、福利等關鍵領域的認定標準，使得相關協商陷入僵局。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天稍早再度重申支持美歐貿易協定的立場，她認為亞洲已與美國達成類似協定，若歐洲落後給亞洲，將不符合歐洲的利益。

梅克爾說：「我相信這個協定將帶給我們工作機會，歐洲現在亟需工作機會。」

但法國總理瓦爾斯（Manuel Valls）要求終止協商，指協定目前的狀況不夠完善。

據法國外貿部表示，瓦爾斯於對法國駐外大使談話時指出，「協定所呈現內容，在這樣的情況下，令人無法接受，我們需要明確終止協商，以便重新找出新的基礎。」

美歐貿易協定協商被認為已進入最後階段，只待美國總統歐巴馬明年1月卸任前簽字，但現實狀況是，這個協定在美國，以及法、德兩個歐洲最大經濟將先後進入大選之際，變成一個燙手山芋。

荷商安智銀行（ING Bank）的經濟學家包斯格夫（Daniel Bosgraaf）說：「別的不說，川普（Donald Trump）與希拉蕊（Hillary Clinton）都不支持這個協定，協定已是載浮載沉。」（譯者：中央社陳亦偉）1050902

(中央社)