北韓提出請求 陸動用無人機救人

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陸媒報導，北韓日前透過圖們口岸向中國大陸提出營救請求，原因是在北韓穩城郡穩城島有3名人員因洪水被困。大陸動用無人機定位後，救援成功。

大陸央廣網「中國之聲」今天報導，應北韓要求，吉林延邊公安邊防支隊派出10人小組，吉林省防汛機動搶險隊救援人員駕駛2艘衝鋒舟與當地消防官兵一起抵達施救地點。

動用無人機確定人員位置後，順利營救北韓3名被洪水圍困人員，並將被救人員送回北韓南陽市。1050902

(中央社)