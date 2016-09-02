川普妻護清白 告媒體求償47億元
美國共和黨總統候選人川普的妻子小他24歲，貌美更曾是辣模，英國「每日郵報」日前隱射她年輕時曾從事高端伴遊服務，今天她委託律師提告，求償1億5000萬美元。
老公要選總統，有關川普（Donald Trump）辣妻的小道消息從沒間斷，先是年輕時的裸照曝光，接著又揶揄兩人相差24歲的老少配婚姻沒有真愛。
近期每日郵報（Daily Mail）的報導指出，梅蘭妮亞川普（Melania Trump）年輕曾從事伴遊。不甘被流言所擾，川普妻決定採取法律行動護清白。
而她的委任律師也頗有來頭，就是日前曾替退休摔角明星浩克霍根（Hulk Hogan），扳倒美國八卦媒體Gawker的哈德爾（Charles Harder）。
哈德爾指出，這些被告對他的當事人所有指控，百分之百都是虛構，且嚴重損及她的名聲，被告向全美甚至全世界，散播毫無真憑實據的謊言，太誇張又傷害川普夫人，這些構成的傷害估算約1億5000萬美元（約合新台幣47億6595萬元）。
隨後每日郵報也發表聲明說，有關先前刊登隱射川普妻從事伴遊的文章已全部撤回，並說因此造成任何誤會感到遺憾。
梅蘭妮亞川普，1996年由東歐斯洛維尼亞共和國赴紐約，進入模特兒這行，9年後嫁給地產大亨、共和黨提名的總統候選人川普。1050902
(中央社)
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