希拉蕊募款45.4億元 創個人最佳紀錄

美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）競選團隊今天表示，8月舉辦的募款活動為她個人參選和民主黨籌得驚人的1.43億美元（新台幣45.4億元）。

法新社報導，上個月募得的1.43億美元當中，希拉蕊競選團隊進帳6200萬美元，剩下的8100萬美元直接到民主黨全國委員會（Democratic National Committee）和各州政黨手中。這筆金額是她競選的最佳紀錄。

希拉蕊競選經理穆克（Robby Mook）在聲明中表示：「感謝對我們競選活動有貢獻的230萬人，我們正朝選戰的最後兩個月前進，擁有組織和動員全國各地數百萬選民所需的資源。」

根據「紐約時報」（New York Times），相較之下，歐巴馬2012年8月一共募得9700萬美元，其中包括他的競選團隊募款8400萬美元。

根據法新社計算，希拉蕊8月在11州外加華盛頓，一共參加37個私人募款活動。多數活動在有好萊塢名人和矽谷科技業主管的西岸舉行，或是傳統民主黨金主所在地麻薩諸塞州和紐約。（譯者：中央社陳昱婷）1050902

(中央社)