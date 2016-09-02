喜酒吃不完 徐若瑄揪賈靜雯打包「不浪費」
何潤東與Peggy結束愛情長跑9年，3月登記結婚，昨擺桌宴客，正式娶回美嬌娘，婚宴星光雲集，徐若瑄(Vivian)、賈靜雯、修杰楷、蕭敬騰和孫儷等人都是座上賓，徐若瑄與賈靜雯同桌喜自拍，這兩位女神同框美翻，最後喜酒吃不完，徐若瑄揪賈靜雯打包桌上佳餚。
徐若瑄與何潤東認識16年，感情就像家人，Vivian誇Peggy一定是個好媽媽，期待新人早日當新手爸媽，而在婚宴上，徐若瑄與賈靜雯也曬出許多自拍照、玩廣角鏡頭，辣媽同框畫面美翻，最後喜宴食物吃不完，徐若瑄與賈靜雯打包食物，Vivian並在臉書寫下：「媽咪們吃不完，要打包食物不浪費！」
兩位辣媽一同打包食物，獲得網友直誇「勤儉是美德能吃真的要打包，兩位好正，好美」，讚徐若瑄與賈靜雯愛惜食物，內外皆美。
(中時電子報)
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