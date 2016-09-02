颱風南修遠離台灣 週末赴日注意航班

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中央氣象局今天表示，第12號輕度颱風南修正逐漸遠離台灣，往日本九州前進，週末要到日本的民眾應注意航班資訊。

氣象局最新觀測，南修目前位在台北東方約930公里海面上，逐漸遠離台灣，以每小時12公里速度，向北北東轉北北西，往日本九州前進，不直接影響台灣天氣。

氣象局提醒週末要前往日本的民眾，要留意颱風最新動態及航班資訊。

不過，颱風外圍環流可能造成台灣南部、東南部、恆春半島及綠島、蘭嶼沿海易有長浪發生，民眾到海邊活動要小心。1050902

(中央社)