美網女雙直落二勝 詹家姊妹晉32強

我要評比

台灣網球女將詹詠然和詹皓晴的組合今天聯手在美網女雙賽事中，以直落2的盤數擊敗對手，成功闖進32強。

美國網球公開賽（U.S. Open）女子雙打賽事，詹詠然和詹皓晴姊妹聯手出擊，對上中國大陸女將韓馨蘊、張愷琳的組合。

這場比賽因為現場的大雨而延後2小時開打，比賽開始進行後，詹家姊妹成功掌握自己的發球局，並在第3局破發成功後，在第8局二度破了對手發球局，以6比2拿下首盤。

次盤詹家姊妹乘勝追擊，一度以5比1領先，雖然韓馨蘊、張愷琳一度靠破發追近，但詹家姊妹及時穩住陣腳，再以6比2鎖定勝利。

終場詹家姊妹就以兩個6比2，直落2的盤數擊敗對手，成功晉級32強。1050902

(中央社)